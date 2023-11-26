"أكوا باور": بدء التشغيل التجاري لمشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة

أعلنت شركة أكوا باور أنها استلمت من هيئة مياه وكهرباء دبي (DEWA) شهادة التشغيل التجاري لمشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 2,400 ميجاواط، حيث انضمت وحدة إنتاج الطاقة الأخيرة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 600 ميجاواط للوحدات الثلاث السابقة واللاتي تم تشغيلهم في فترات سابقة وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدة من الوحدات السابقة 600 ميجاواط. تبلغ حصة أكوا باور في مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة 26.95 في المائة.

يتوقع أن يتضح الأثر المالي لتشغيل المشروع بكامل القدرة التشغيلية ابتداء من الربع الرابع من 2023.