إطلاق سراح عديد من الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أطلق سراح 39 فلسطينيا ليلة أمس وفق ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إثر إفراج حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.

ووصل 13 إسرائيليا وأربعة تايلانديين أطلقت حماس سراحهم إلى إسرائيل اليوم في الخطوة الثانية من اتفاق التبادل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رهائن على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بعد مغادرة غزة إذ سلمت حماس المحتجزين للجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت متأخر من مساء أمس. ومن بين الإسرائيليين الثلاثة عشر المفرج عنهم، ستة نساء وسبعة أطفال وقصر بحسب "رويترز".



