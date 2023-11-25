باكستان .. حريق في مركز تجاري يودي بحياة 11 شخصا

أعلن مسؤولون في كراتشي أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 بجروح اليوم إثر حريق اندلع في قسم من مركز تجاري في العاصمة التجارية لباكستان.

وقال شهيد حسين المتحدث باسم منظمة شيبا التي تدير أجهزة الإنقاذ لوكالة فرانس برس إن "عناصر الإنقاذ انتشلوا 11 جثة" من تحت الأنقاض.

وأضاف أن 35 شخصا أصيبوا بجروح بينهم سبعة إصابتهم خطرة. وقال "تم إنقاذ 40 شخصا على الأقل".

من جهته أكد شابير علي الناطق باسم وزارة الصحة المحلية لوكالة فرانس برس الحصيلة الموقتة.

واندلع الحريق في الطابق الرابع من مركز التسوق المؤلف من ستة طوابق في المدينة الساحلية.

وأوضح حسين أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أحد المولدات سرعان ما اجتاح طابقين من مركز التسوق.

والحرائق شائعة في باكستان، حيث إجراءات مكافحة الحرائق ومعايير البناء لا تزال ضعيفة.