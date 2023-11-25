ترقب الإفراج عن مزيد من الأسرى في اليوم الثاني للهدنة بين فلسطين وإسرائيل

أعلنت إسرائيل اليوم أن حركة حماس ستفرج عن 14 رهينة تحتجزهم، وسيتم الإفراج عن 42 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة. وأكدت سلطات السجون الإسرائيلية ومسؤول في الحكومة العدد.

وكان اليوم الأول من الهدنة المقررة لأربعة أيام والتي توقف خلالها إطلاق النار حتى الآن، شهد إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين الذين يحمل بعضهم جنسية أخرى، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والقصر.

كما أفرجت حماس عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الرهائن المحتجزين في غزة،.

والجمعة وصل أول 24 رهينة أفرجت عنهم حماس إلى إسرائيل عبر مصر التي نقلتهم إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا،. وكانت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية نشرت بعد ظهر الجمعة لائحة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين هم 15 فتى و24 امرأة.

