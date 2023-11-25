نصر .. مستمر

فيما قلص فريق النصر لكرة القدم الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى نقطة مؤقتا، بفوزه على الأخدود 3 / 0، أمس في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، تعثر الاتحاد بالتعادل أمام ضيفه الاتفاق 1/1، وحول الرياض تأخره أمام التعاون إلى فوز 2 /1، والطائي أمام الرائد إلى فوز 4 /3.ورفع النصر رصيده إلى (34 نقطة) بفارق نقطة عن الهلال، كما رفع الاتحاد، والتعاون رصيدهما إلى (25 نقطة)، الاتفاق (23 نقطة)، الرياض (15 نقطة)، الطائي (14 نقطة)، الأخدود (10 نقاط)، والرائد (9 نقاط).وواصل النصر تقدمه وحقق الفوز الخامس تواليا، على حساب الأخدود بثلاثية نظيفة استهلها اللاعب سامي النجعي (13)، وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين (77، 80).أنقذ المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الجديد من الخسارة في أول مباراة له بعد توليه المهمة الفنية خلفا للبرتغالي نونو سانتو، بعد أن سجل هدف التعادل بتسديدة داخل منطقة الجزاء (54) أمام الاتفاق الذي سجل أولا عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم (41).حول الرياض تأخره أمام التعاون بهدف البرازيلي جواو بيدرو (3)، إلى فوز بهدفين سجل الأول المهاجم صالح آل عباس (72)، قبل أن يضيف اللاعب المالي بيراما توريه الهدف الثاني (101).وأهدر الجامبي موسى بارو ركلة جزاء للتعاون تصدى لها الأورجوياني مارتن كامبانيا حارس الرياض (56) قبل أن يطرد الحكم مهاجمه عبدالفتاح آدم بعد تدخل قوي على بيراما توري لاعب الرياض (62).وحول الطائي تأخره أمام الرائد بثلاثية جوليو تافاريس من الرأس الأخضر (12 من ركلة جزاء)، يحيى سنبل (27)، والمغربي كريم البركاوي (72)، إلى فوز برباعية الغاني بيرنارد مينساه (من ضربتي جزاء 45، 99)، عبدالله الفهد هدف في مرماه (92) وفيرجيل ميسيدان (100).وأكمل الرائد المباراة ناقصا اللاعب منصور البيشي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية (59).وتختتم الجولة اليوم بخمس مواجهات، حيث يحل الهلال المتصدر (35 نقطة) ضيفا على الحزم (7 نقاط)، بينما يستضيف الأهلي (26 نقطة) نظيره الشباب (15 نقطة)، ويلتقي الفتح (24 نقطة) مع الفيحاء (16 نقطة)، الوحدة (16 نقطة) مع الخليج (13 نقطة)، وضمك (15 نقطة) مع أبها (13 نقطة).