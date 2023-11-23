205.5 مليار ريال صادرات سعودية غير نفطية .. ارتفاع حصة «إعادة التصدير» إلى 22.3 %

ارتفعت حصة إعادة التصدير من قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للسعودية إلى 22.3 في المائة خلال الأشهر التسعة من 2023، مقابل 15.9 في المائة في الفترة نفسها من 2022.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، فإن ارتفاع إعادة التصدير بنسبة 18 في المائة، خفف من تراجع الصادرات غير النفطية "دون إعادة التصدير" البالغ 22 في المائة، ما أدى إلى تراجع الإجمالي 16 في المائة.

وبلغت الصادرات غير النفطية 205.5 مليار ريال في تسعة أشهر من 2023 "تشمل 45.8 مليار إعادة تصدير" مقابل 243.7 مليار ريال "منها 38.9 مليار ريال إعادة تصدير" في الفترة ذاتها من 2022.

وخلال سبتمبر، تراجعت قيمة الصادرات غير النفطية على أساس سنوي، بنسبة 17 في المائة، لتبلغ نحو 20.7 مليار ريال "4.3 مليار ريال منها إعادة تصدير" مقابل 25 مليار ريال "2.9 مليار ريال منها إعادة تصدير" في الشهر نفسه من عام 2022.

وكانت الصادرات غير النفطية السعودية سجلت مستوى قياسيا خلال 2022، محققة 339.4 مليار ريال، مقابل 277.6 مليار ريال، بنمو 22 في المائة.

وتبلغ الصادرات غير النفطية منذ مطلع 2017 نحو 1.66 تريليون ريال، تشمل 283 مليار ريال "إعادة تصدير" ما يعادل نحو 17 في المائة من الإجمالي.

ويعد تنويع مصادر الدخل عبر رفع مساهمة الأنشطة في الاقتصاد المحلي وتعزيز الصادرات غير النفطية، الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح السعودي "رؤية 2030".



وحدة التقارير الاقتصادية