إطلاق منصة "اكتشف الثقافة" للفعاليات والمهرجانات الثقافية

أعلنت وزارة الثقافة الإطلاق التجريبي لمنصة "اكتشف الثقافة" بوصفها منصة تفاعلية متكاملة للفعاليات الثقافية، وشراء تذاكر حضورها، على أن تستضيف هذه المنصة جميع الفعاليات والمهرجانات الثقافية المقدمة للجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح، التي من المتوقع أن يستفيد منها شريحة كبيرة من الجمهور المستهدف، وذلك انعكاسا لعدد الفعاليات التي تقيمها المنظومة الثقافية حول المملكة.

وتسعى منصة "اكتشف الثقافة" إلى الوصول لعدة أهداف في سبيل زيادة التفاعل مع المهتمين بالفعاليات الثقافية، وذلك بهدف دمج جميع الفعاليات الثقافية داخل مناطق ومدن المملكة في مكان واحد، وإتاحة بيع تذاكر الفعاليات الثقافية في منصة موحدة، ويمكن تصفحها على الرابط: https://dc.moc.gov.sa/ .