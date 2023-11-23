"إكس" تعيد العناوين لروابط الأخبار 

قرر الملياردير إيلون ماسك إعادة عناوين الأخبار إلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مجددا، بعد أقل من شهرين من بدء تطبيق الخاصية الجديدة التي تعرض روابط الأخبار بدون عنوان.

وفي أغسطس الماضي، أعلن ماسك أنه أمر بالعمل على حذف عناوين الأخبار من المنشورات بحيث تعرض الروابط الصورة الأساسية للخبر دون عنوان.

وأكد ماسك وقتها أن حذف عناوين الأخبار التي تنشر على المنصة سيجعل الموقع أكثر إمتاعا من الناحية الجمالية.

لكن مالك المنصة المعروفة سابقا باسم "تويتر"، أعلن أنه سيعيد العناوين إلى المنصة من جديد لكن بشكل مختلف وذلك بحسب "سي إن بي سي".

أما عن النسخة الجديدة، فستبرز العناوين فوق صور المقالات المصاحبة لروابط تلك المقالات وليس أسفل تلك الصورة كما كان الوضع من قبل.

وكانت تلك التغييرات قد دفعت مستخدمي "إكس" لتعديل طريقة نشر روابط الأخبار على المنصة، لأن الروابط كانت قد أصبحت بدون عنوان.

ومنذ استحواذه على المنصة في أكتوبر العام الماضي، أدخل ماسك تعديلات عديدة، أبرزها تغيير الاسم والشعار من "تويتر" إلى "إكس"، بجانب تقديم خدمات مدفوعة.