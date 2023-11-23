تراجع حصة إيرادات النفط والغاز في الميزانية الروسية إلى أدنى مستوى لها منذ 16 عاما

تراجعت حصة إيرادات النفط والغاز في الميزانية الاتحادية الروسية لتصل إلى 28.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 عاما، بحسب ما نقلته منصة "آر بي سي" الروسية عن تقرير صدرعن ديوان مراقبة الحسابات.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم الخميس، بانخفاض حصة إيرادات النفط والغاز بواقع 15 نقطة مئوية على أساس سنوي، وبمقدار 2.9 تريليون روبل، لتصل إلى 5.58 تريليون روبل.

ويأتي تراجع الإيرادات مدفوعا بانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى المناورة الضريبية في صناعة النفط والغاز.

من ناحية أخرى، زادت الإيرادات غير النفطية وغير الغازية بواقع 2.93 تريليون روبل، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر، لتصل إلى 14.16 تريليون روبل بسبب تحفيز الميزانية.

