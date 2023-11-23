بعد خسائر السهم .. جاك ما يتراجع عن خطط خفض حصته في علي بابا

أحجم الملياردير جاك ما عن خطط لخفض حصته في شركة التجارة الإلكترونية علي بابا، بعد التراجع الأخير في سعر السهم.

وقالت جين جيانغ رئيسة شؤون الموظفين في علي بابا في مذكرة داخلية للموظفين واطلعت عليها "سي إن بي سي" إن جاك ما لم يبع سهما واحدا.

وشددت جين جيانغ على أن سهم علي بابا في الوقت الحالي يتداول دون قيمته الحقيقية، مؤكدة أن ذلك هو السبب وراء قرار ما بعدم خفض حصته.

وكانت علي بابا كشفت في إفصاح تنظيمي الأسبوع الماضي، أن جاك ما يعتزم بيع عشرة ملايين سهم بنحو 870 مليون دولار.

لكن الشركة كانت كشفت عن تلك الخطوة في اليوم ذاته الذي أفصحت فيه عن نتائج أعمالها عن الربع الثالث من 2023.

وضمن بيان الكشف عن نتائج الأعمال، أعلنت علي بابا عن تراجعها عن خطة فصل وحدة الحوسبة السحابية بسبب قيود الصادرات الأمريكية على الرقائق المتطورة.