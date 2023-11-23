سيئول تؤكد نجاح بيونج يانج في وضع قمر اصطناعي تجسسي في المدار

أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية الخميس أن كوريا الشمالية نجحت في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري ووضعه في المدار، مشيرة بالمقابل إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكد بيونج يانج.

وبحسب الاستخبارات الكورية الجنوبية فإن روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق القمر ووضعه في المدار بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونج يانج.

ونقل النائب يو سانج-بوم عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية إن "جهاز الاستخبارات الوطنية يعتقد أن عملية إطلاق قمر التجسس الاصطناعي كانت ناجحة وأن القمر وضع في مسار مداري".

وأضاف يو أن الاستخبارات أبلغت النواب أيضا بأنه "بعد القمة" التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في سبتمبر "قدم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلقة بإطلاق القمرين الاصطناعيين الأول والثاني. روسيا حللت هذه البيانات وأبلغت الشمال" بما خلصت إليه تحليلاتها.

وكانت بيونج يانج قد أكدت الأربعاء أن القمر الاصطناعي وضع في المدار وأن كيم اطلع على صور التقطها هذا القمر لقواعد عسكرية أمريكية في غوام.

ودانت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية إطلاق القمر الاصطناعي ماليغيونغ-1 التي تمت تحت إشراف كيم، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ" لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر على بيونج يانج استخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية.