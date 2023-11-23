انخفاض طفيف لـ «نمو» .. وقيمة التداولات عند 21 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" ست نقاط بنحو 0.03 في المائة لتغلق عند 24096 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 49 في المائة ما يعادل سبعة ملايين إلى 21 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 25 في المائة بواقع 304 آلاف سهم لتبلغ 1.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2711 صفقة مرتفعة 580 صفقة بمقدار 27 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميار" بنحو 26 في المائة ليبلغ 7.20 ريال، يليه "لدن" بـ11 في المائة ليصل إلى خمسة ريالات، وحل ثالثا سهم "منزل الورق" 6.2 في المائة حيث أغلق عند 205 ريالات. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المجتمع الطبية" بواقع 20 في المائة ليغلق عند 31.85 ريال، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ8.4 في المائة إلى 21.98 ريال، وحل ثالثا سهم "ملكية" بمقدار 7.4 في المائة مقفلا عند 30.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "المجتمع الطبية" بنحو 6.9 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 2.8 مليون ريال، وحل ثالثا "لدن" بمبلغ 1.5 مليون ريال.