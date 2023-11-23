5.64 تريليون دولار تداولات سوق العقود الآجلة الصينية في شهر .. ارتفعت 20.6 %

سجلت سوق العقود الآجلة الصينية تعاملات نشطة من حيث حجم التداول وقيمته في أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للعقود الآجلة.

وقالت الجمعية إن إجمالي حجم التداول في السوق بلغ 550 مليون لوت في أكتوبر الماضي، بزيادة بنسبة 22.42 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة التداول في السوق بنسبة 20.59 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 40.27 تريليون يوان (5.64 تريليون دولار)، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وكشفت البيانات أيضا أنه خلال عشرة أشهر من العام الجاري، بلغت القيمة المجمعة للتداول في سوق العقود الآجلة في الصين 465.56 تريليون يوان، بزيادة بنسبة 7.24 في المائة عن الفترة نفسها من 2022.

بدوره، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 460 مليار يوان (64.56 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الموارد المائية الصينية أن استثمار الصين في بناء مرافق الحفاظ على المياه سجل مستوى قياسيا بلغ 974.8 مليار يوان (136.5 مليار دولار أمريكي) في عشرة أشهر من 2023.

هذا وأطلقت الصين 26400 مشروع للحفاظ على المياه خلال فترة يناير - أكتوبر من العام الجاري، بينها 37 مشروعا كبيرا.

ولعبت مشاريع الحفاظ على المياه دورا رئيسا في استقرار سوق التوظيف، حيث أوجدت ما مجموعه 2.42 مليون فرصة عمل في شتى أنحاء البلاد خلال الفترة المذكورة.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستعمل على تحريك دفعة أخرى من مشاريع الحفاظ على المياه قبل نهاية العام الجاري، والاستفادة من سندات الخزانة على النحو الأمثل للمساعدة في تمويل أعمال بناء تلك المشاريع.

كما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين أن أسعار الجملة للمنتجات الزراعية الرئيسة في البلاد ارتفعت خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 نوفمبر الحالي.

وبلغ مؤشر أسعار الجملة للمنتجات الزراعية الرئيسة في الصين 115.94 نقطة، مرتفعا 0.73 نقطة عن الأسبوع الأسبق و10.3 نقطة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الوزارة.

وانخفض سعر البيض بنسبة 1.5 في المائة على أساس أسبوعي إلى 9.99 يوان لكل كيلوجرام. كما انخفض بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي.

وخلال الفترة نفسها، انخفض متوسط سعر الجملة لـ19 نوعا من الخضراوات التي تتبعها الحكومة بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي إلى 3.5 يوان لكل كيلوجرام، بينما ارتفع متوسط سعر الجملة لستة أنواع من الفواكه الرئيسة بنسبة 4 في المائة إلى 6.81 يوان لكل كيلوجرام.

وفي سياق الشأن الصيني، ارتفع حجم التجارة الخارجية لمنطقة شينج يانج الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين بنسبة 48.9 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 287.3 مليار يوان (نحو 40.2 مليار دولار)، في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

وقالت مديرية جمارك مدينة أورومتشي: إن تجارة المنطقة مع الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق ارتفعت بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 270.1 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 94 في المائة من إجمالي حجم تجارة المنطقة.

وخلال الفترة المذكورة، كانت كازاخستان هي أكبر شريك تجاري لشينج يانج، حيث ارتفع حجم التجارة بنسبة 72.3 في المائة على أساس سنوي.

وكانت المنتجات كثيفة العمالة والميكانيكية والكهربائية من أهم صادرات شينج يانج. وزاد بشكل ملحوظ تصدير منتجات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك سيارات الركاب الكهربائية والخلايا الشمسية، حيث ارتفع حجم التصدير بنسبة 361.1 في المائة و247 في المائة على أساس سنوي على التوالي، بحسب مديرية الجمارك.

كما سجلت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين حجم تجارة خارجية بلغ 152.99 مليار يوان (21.43 مليار دولار) في عشرة أشهر من 2023، بزيادة 28.3 في المائة على أساس سنوي، إذ ارتفعت صادراتها بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي إلى 59.79 مليار يوان، ونمت الواردات بنسبة 32.7 في المائة لتصل إلى 93.2 مليار يوان، بحسب مكتب الجمارك في مدينة هوهيهوت، حاضرة المنطقة.

من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي، شهدت الشركات الخاصة في المنطقة نموا سريعا من حيث حجم تجارتها الخارجية، الذي زاد بنسبة 39.2 في المائة على أساس سنوي إلى 114.35 مليار يوان.

وارتفعت تجارة المنطقة مع الدول المشاركة في الحزام والطريق إلى 118.79 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة 38.42 في المائة على أساس سنوي.

وفي سياق الشأن الصيني، قال تشانج شاو جانج، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية: إن الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي لسلسلة التوريد، التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، ستشهد مشاركة نشطة من جانب شركات من الولايات المتحدة.