"وول ستريت" تغلق مرتفعة بدعم تفاؤل حول إنهاء رفع الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة وأن الاقتصاد لا يزال متينا.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وبشكل منفصل، ارتفعت توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين في استطلاع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير أمس الثلاثاء نهجا حذرا تجاه السياسة النقدية.

ومع ذلك، ارتفعت الأسهم بشدة في الأسابيع القليلة الماضية وسط آراء مفادها أن الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 18.41 نقطة، أو 0.41 في المائة، ليغلق عند 4556.42 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 65.88 نقطة، أو 0.46 في المائة، ليصل إلى 14265.86 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 182.27 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 35270.56 نقطة.