"يونيسف": غزة باتت المكان الأخطر في العالم للأطفال

اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم أن قطاع غزة بات المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف أن أكثر من 5300 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع، ما يشكل 40 في المائة من نسبة القتلى. وأضافت "هذا أمر غير مسبوق" بحسب "الفرنسية".

وتابعت "إن قطاع غزة هو المكان الاخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال"، لافتة أيضا إلى فقدان 1200 طفل، بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض التي خلفها القصف.

وفيما يتجاوز الضحايا المباشرين للمعارك، أبدت راسل قلقها حيال الأخطار الوبائية، مع شبه غياب لمياه الشفة، وخصوصا بالنسبة

إلى الأطفال الرضع، وتأثيرات سوء التغذية.

ونبهت إلى أن "أطفال غزة يعيشون حالا من الخطورة القصوى بسبب ظروف الحياة الكارثية. مليون طفل، هم جميعا أطفال القطاع، يواجهون انعدام أمن غذائيا يمكن أن يتحول قريبا أزمة كارثية مرتبطة بسوء التغذية".

وتابعت راسل "نرى أنه في الأشهر المقبلة، قد يزيد الشكل الأخطر لسوء التغذية بالنسبة إلى حياة الأطفال، بنحو 30 في المائة في غزة".

وقالت أيضا "لينجو الأطفال، ليتمكن الطواقم الإنسانيون من البقاء والتحرك، فإن هدنات إنسانية ليست كافية بكل بساطة"، مع ترحيبها بالاتفاق المعلن بين الكيان الإسرائيلي وحماس للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل هدنة لأربعة أيام.

وأضافت "تدعو اليونيسف إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار بهدف وضع حد فوري لهذه المجزرة".