شعر: جوسيبي أونغاريتي/ إيطاليا



مثل سنبلة فرحة

في الرياحِ السعيدةِ

عبر المروجِ الفتيةِ.



تعالي..

فإنَّ ذراعي تعرفُ أنك نورٌ.



وتعالي ننسى هذا العالم..

ننسى الأدواء، ولعنته، وسمائي

ودمي الراكضُ نحو الحربِ،

وننسى طرقًا تثقلها ذاكرةُ الظلِ

تعالي في وردة الصباحات

زائرةً..

حيث لم تعد الورقة

تتحرك بالنورِ،

حيثُ الرؤى والمتاعب قد غادرت

وغدتْ في شواطئ أخرى

وحيث المساءُ مقيمٌ

تعالي.. أقودك نحو تلالِ الذهبِ

نحن خارج هذا الزمان

لقد سكنَ الوقت

أنّا فرشنا ملاءتنا

وسط هالتهِ الضائعةِ.