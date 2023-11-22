مخزونات النفط الأمريكية تفوق التوقعات .. ارتفعت 8.7 مليون برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وصعدت مخزونات الخام 8.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليون، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.2 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما قفزت 858 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام ارتفع 105 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 749 ألف برميل إلى 216.4 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بتراجع 150 ألفا.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.02 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 105.6 مليون بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها 761 ألفا.

وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 259 ألف برميل يوميا.