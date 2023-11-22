سقوط عمالقة التشفير .. تشاو 4 مليارات دولار انتهاكات غسل الأموال

أصبح تشانجبينج تشاو رئيس باينانس، أقوى شخصية في مجال العملات المشفرة.

فقد استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة باينانس أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بعد أن اعترف هو والشركة أمس الثلاثاء بالذنب في انتهاكات واسعة النطاق لغسل الأموال في الولايات المتحدة واتفقا على غرامات تزيد عن أربعة مليارات دولار.

تشانغ بينغ تشاو

ولد تشاو في الصين 1977، وانتقل مع عائلته إلى كندا في الثمانينيات وحصل بعد ذلك على شهادة في علوم الكمبيوتر من جامعة ماكجيل، وفقا لملفه الشخصي في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

أسس باينانس في 2017 في شنغهاي، وقاد النمو الهائل للشركة إلى أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وأصبح تشاو، أحد المشاهير الصريحين في عالم العملات المشفرة مع 8.7 مليون متابع على X، وأغنى شخصية معروفة في الصناعة الناشئة، وبلغ صافي ثروته ذروته 65 مليار دولار في 2022.

ومع المكانة والثروة، زاد التدقيق في عمليات باينانس، حيث بدأت شركات العملات المشفرة البارزة في جميع أنحاء العالم في الخضوع لموجة من التحقيقات الجنائية.

واتهمت الولايات المتحدة تشاو وباينانس بارتكاب انتهاكات متعددة، بما في ذلك السماح عن عمد بإجراء معاملات لجماعات متشددة مثل "داعش" وفي ولايات قضائية محظورة مثل كوريا الشمالية وإيران.

واعترفوا أمس الثلاثاء بالذنب، ووافقت الشركة على غرامات إجمالية تبلغ نحو 4.4 مليار دولار، بينما سيدفع هو 50 مليون دولار.

واستقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، وبينما يقال إنه سيحتفظ بأسهمه في الشركة، فقد تم منعه من أي مشاركة في أعمالها، ومن المتوقع أن يواجه الحكم في وقت لاحق.

وأدرجت فوربس صافي ثروته بمبلغ 10.2 مليار دولار حتى اليوم الأربعاء.

بانكمان فريد

إذا كان تشاو أغنى وأقوى شخص في مجال العملات المشفرة، فإن سام بانكمان فريد كان الأكثر شهرة بسهولة. ولد بانكمان فريد لأساتذة في جامعة ستانفورد، وتخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدرجة علمية في الفيزياء. في 2019، أسس FTX، التي ارتفعت لتصبح ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.

وعلى طول الطريق، بنى بانكمان فرايد صورته كسفير غير رسمي لصناعة العملات المشفرة، مع ظهوره على مستوى رفيع في وسائل الإعلام وحتى في الكونجرس الأمريكي. وفي وقت ما من 2022، بلغ صافي ثروته 24 مليار دولار. لكنه كان يسير في طريق خطير حيث استخدم فريقه أموال العملاء في كل شيء بدءا من شراء العقارات الفاخرة حتى تغطية التحركات المحفوفة بالمخاطر من قبل شركة ألاميدا للأبحاث.

لقد انهار كل شيء عندما تم الكشف عن هذه التحركات في وسائل الإعلام في نوفمبر 2022. وفي غضون ساعات، قال منافسه تشاو إن باينانس ستبيع جميع رموز FTX التي تحتفظ بها. لقد أدى ذلك إلى انهيار مذهل لإمبراطورية FTX وإمبراطورية بنكمان فريد، وتحولت شهرته إلى سمعة سيئة.

وألقي القبض عليه في جزر البهاما في يناير الماضي، وأدين هذا الشهر بما وصفه المدعون الأمريكيون بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي". ويواجه عقوبة تصل إلى 110 أعوام في السجن. وخلال محاكمته، اعترف بارتكاب أخطاء لكنه نفى محاولة الاحتيال على أي شخص.

دو كوون

شارك رجل الأعمال الكوري الجنوبي دو كوون في تأسيس شركة Terraform Labs في 2018، حيث قام بتطوير العملات المشفرة TerraUSD وLuna. ونجح خريج جامعة ستانفورد في تسويقها باعتبارها الشيء الكبير التالي في مجال العملات المشفرة، حيث اجتذب استثمارات بالمليارات وضجيجا عالميا. ووصفته تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية بأنه "عبقري".

لكن في مايو من العام الماضي، انخفضت قيمة هذه العملات التي تم تسويقها على أنها "عملات مستقرة" ما أدى إلى محو نحو 40 مليار دولار من الاستثمارات وأرسل موجة صدمة عبر بقية الصناعة. وتشير بيانات الصناعة إلى أن ذلك أدى إلى خسائر إضافية تزيد عن 500 مليار دولار في أسواق العملات المشفرة العالمية.

وقال الخبراء إن دو كوون قام بتسويق مخطط بونزي المجيد، وغادر دو كوون، المتهور والصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، كوريا الجنوبية قبل الانهيار وأمضى أشهرا هاربا.

وتم القبض عليه في الجبل الأسود هذا العام بعد أن تم القبض عليه وهو يحاول اللحاق برحلة باستخدام وثائق سفر مزورة من كوستاريكا، ويواجه اتهامات جنائية متعددة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.