التضخم في المغرب يسجل 4.3% في أكتوبر

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأربعاء إن معدل التضخم بالمملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 4.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك من 4.9 في المائة في سبتمبر و5 في المائة في أغسطس.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المغرب، 8.8 في المائة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3 في المائة.

لكن على أساس شهري، نزل المؤشر 0.1 في المائة.

وكانت الحكومة المغربية قد توقعت أن يتراجع التضخم في المغرب ليقترب من مستوى 2 بالمائة في 2024.

