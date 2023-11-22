"سبوتيفاي" تدخل تعديلات على نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين

أعلنت منصة سبوتيفاي التي تتبوأ الصدارة عالميا في مجال الخدمات الصوتية أنها ستعدل نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين، إذ سيكون حصولهم عليها مشروطا بحد أدنى من عدد نقرات الاستماع.

وشرحت الشركة السويدية أن هدفها من تعديل نظامها المتعلق بالبدلات المالية يكمن في تحقيق ثلاث ضرورات هي "مواصلة تثبيط البث التدفقي الاصطناعي (بواسطة برامج البوت الآلية)، وتحقيق توزيع أفضل للمدفوعات الصغيرة التي لا تصل إلى الفنانين، ووضع حد لمن يحاولون التلاعب بالنظام من خلال التركيز على "الضوضاء" غير الموسيقية، كأصوات الحيوانات والطبيعة.

وعدت سبوتيفاي بحسب "الفرنسية" أن في إمكانها من خلال معالجة كل من هذه المشكلات أن تولد -خلال الأعوام الخمسة المقبلة- نحو مليار دولار من الإيرادات الإضافية "للفنانين الناشئين والمحترفين".

وابتداء من مطلع 2024، سيصبح دفع البدلات مرهونا بتوافر ألف نقرة استماع على الأقل خلال 12 شهرا.

وشرحت سبوتيفاي أنها ستستخدم الوفر البالغ عشرات الملايين من الدولارات سنويا "لزيادة المدفوعات للأغنيات المؤهلة" للحصول على بدلات.