تغير طفيف في أسعار النفط قبل بيانات المخزونات الأمريكية واجتماع "أوبك+"

تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأمريكي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.

وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 في المائة إلى 82.56 دولار للبرميل صباح اليوم، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2 في المائة إلى 77.91 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع "أوبك+" المقرر يوم الأحد والذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ويوم الإثنين، ارتفع الخامان نحو اثنين في المائة بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في "أوبك+" أن المجموعة ستدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.

ويتوقع المحللون أن يقوم تحالف "أوبك+" بتمديد أو حتى زيادة تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.

وارتفعت مخزونات معهد البترول الأمريكي بنحو 9.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.