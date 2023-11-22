الذهب يتراجع إلى أقل من ألفي دولار بعد توقف هبوط الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط أسعار الذهب.

وبحسب "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1996.79 دولار للأوقية بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضا 0.1 في المائة إلى 1998.80 دولار.

وتماسك الدولار أمام عملات رئيسة أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر في الجلسة السابقة. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

واتفق مسئولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير حول السياسة النقدية على المضي قدما بحرص ورفع أسعار الفائدة فقط إذا تراجع التقدم على صعيد كبح التضخم، وفقا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 31 أكتوبر والأول من نوفمبر.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك "الفيدرالي" أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن تكون هناك فرصة تقترب من 60 في المائة لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مبيعات العقارات الحالية في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 13 عاما في أكتوبر إذ دفع ارتفاع فوائد الرهن العقاري خلال العقدين الماضيين وشح المعروض في السوق المشترين إلى الابتعاد عن السوق.

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.