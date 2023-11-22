«نمو» تكسب 239 نقطة بتداولات قيمتها 14 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 239 نقطة بنحو 1 في المائة لتغلق عند 24103 نقاط. وتراجعت قيمة التداول 11 في المائة ما يعادل 1.7 مليون إلى 14 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 0.6 في المائة بواقع سبعة آلاف سهم لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2131 صفقة متراجعة 23 صفقة بمقدار 1 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميار" بنحو 28 في المائة ليبلغ 5.70 ريال، يليه "لدن" بـ7.6 في المائة ليصل إلى 4.50 ريال، وحل ثالثا سهم "نبع الصحة" 6.7 في المائة حيث أغلق عند 64 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "منزل الورق" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 193 ريالا، يليه "بلدي" بـ9.3 في المائة إلى 135.80 ريال، وحل ثالثا سهم "ملكية" بمقدار 4.7 في المائة مقفلا عند 33.25 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 2.5 مليون ريال، ثم "كير" بقيمة 1.5 مليون ريال، وحل ثالثا "بلدي" بمبلغ 939 ألف ريال.