اليابان تحث مستوردي الغاز على تأمين عقود طويلة الأجل لتعزيز أمن الطاقة

طلبت الحكومة اليابانية من مستوردي الغاز الطبيعي المسال تأمين عقود إمداد جديدة لعقود مقبلة، ضمن جهود تعزيز أمن الطاقة.

وتلتقي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة المشترين اليابانيين، إضافة إلى الموردين في الخارج، لحثهم على توقيع مزيد من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، بحسب أشخاص على صلة بالمباحثات.

وتهدف هذه الخطوة إلى إبعاد اليابان عن صدمات الإمداد المستقبلية، إضافة إلى العقوبات الأكثر صرامة المحتملة ضد صادرات الوقود الروسية، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

كما تسعى اليابان، التي كانت تعد أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي، بهذه الخطوة إلى ضمان أن يحظى منتجو الطاقة والصناعات بالغاز الكافي، في ظل التحول إلى مصادر طاقة أكثر صداقة للبيئة.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء السريلانكي على مشروع قانون لإصلاح قطاع الكهرباء في البلاد، بحسب ما قاله باندولا جوناواردانا المتحدث الرسمي باسم المجلس. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جوناواردانا القول، "إن مجلس الوزراء وافق أيضا على مسودة لاتفاقية التجارة الحرة مع تايلاند، التي من المقرر أن يتم توقيعها في فبراير المقبل".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء للصحافيين، "إن قانون الكهرباء الجديد سيساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتعزيز الطاقة المتجددة في البلاد".