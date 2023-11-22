خطة إندونيسية للاستثمار في الطاقة المتجددة بـ 20 مليار دولار

أطلقت إندونيسيا خطة لجذب استثمارات تعهدت بها الدول الغربية بقيمة 20 مليار دولار في إطار اتفاق للانتقال إلى الطاقة المتجددة بهدف تمكين الأرخبيل من خفض انبعاثاته والاستغناء عن الفحم الذي يعتمد عليه بشكل كبير.

والخطة التي تم إطلاقها قبل أقل من أسبوعين من بدء اجتماع مؤتمر الأطراف "كوب28" في دبي، تشير إلى هدف جاكرتا المتمثل في الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2050 مقابل الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار (18.2 مليار يورو) تطبيقا لشراكة التحول العادل للطاقة (JETP) التي أعلنها في ختام أعمال مجموعة العشرين في نوفمبر 2022 في بالي. ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة إلى 250 مليون طن بحلول عام 2030. وفي جاكرتا، أعلن إيريك توهير وزير البحرية والاستثمار بالإنابة، أن هذه الخطة "توفر خارطة طريق استراتيجية لتحول طموح في مجال الطاقة في إندونيسيا".

كما ترغب البلاد في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 44 في المائة، مقابل الهدف الأولي البالغ 34 في المائة. وأكدت أنها ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 97.3 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما تعهد به اتفاق شراكة التحول العادل للطاقة. وتنتقد جاكرتا مزيج التمويل المقدم بموجب هذا الاتفاق، خوفا من أن يعرض عليها في الأغلب قروض بتكلفة السوق من شأنها أن تزيد ديونها.

وتم إبرام هذا الاتفاق بين إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية لتقليل اعتماد هذا البلد، وهو مصدر رئيس للفحم ومنتج للكهرباء، التي تعمل بالفحم، على الوقود الأحفوري.

وهذه الخطة مستوحاة من نموذج تم اختباره لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم أعلن عنه في فيتنام والسنغال، وتلتزم بموجبه الدول الغنية بتقديم مساعدة مالية للبلدان النامية في مجال تحول الطاقة.

في مواجهة مشكلات تلوث الهواء، تعهدت إندونيسيا بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بدءا من عام 2023، ولكن رغم احتجاجات الناشطين البيئيين، تواصل بناء المحطات المخطط لها بالفعل التي تعمل بالفحم.

كما تحاول إندونيسيا أن تحتل موقعا رئيسا في سوق السيارات الكهربائية لكونها المنتج الرائد في العالم للنيكل، وهو معدن أساس لصناعة البطاريات. لكن بعض المناطق الصناعية التي تضم معامل النيكل التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعمل بالفحم.