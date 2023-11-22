الرئيس الكوري في بريطانيا .. مفاوضات للتجارة الحرة واستثمارات بـ 21 مليار استرليني

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك خلال زيارته بريطانيا، إطلاق مفاوضات حول اتفاق جديد للتجارة الحرة بين البلدين، وفق ما أعلنت لندن.

وتستمر زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى المملكة المتحدة ثلاثة أيام، ترافقه فيها زوجته كيم كيون. وستكون هذه أول زيارة دولة يتلقاها الملك تشارلز الثالث منذ تتويجه في مايو. وسيجري يون محادثات ثنائية مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني. وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان "من المتوقع أن تركز الزيارة على التجارة والاستثمارات، مع استعداد وزيري تجارة البلدين لتوقيع اتفاق لإطلاق مفاوضات من أجل اتفاق تجارة حرة معزز وعصري رائد عالميا"، بحسب "الفرنسية". ومنذ خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تسعى الحكومة البريطانية لإبرام اتفاقات تجارية جديدة مع بلدان من حول العالم، ولا سيما مع اقتصادات سريعة النمو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كذلك تأمل لندن أن يتيح توقيع "اتفاق داونينج ستريت" الجديد، ضمان "سلاسل توريد متينة" وأن يعزز تشارك التقنيات والتعاون الدفاعي. وقال سوناك "بصفتهما يركزان على الابتكار وتسخير التقنيات الجديدة والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، فإن المملكة المتحدة وكوريا شريكان طبيعيان".

وأضاف "أعلم أن اتفاقية التجارة الحرة المناسبة للمستقبل ستؤدي إلى مزيد من الاستثمار".

وقالت لندن "إن الزيارة تضمن استثمارات بقيمة 21 مليار جنيه استرليني (26.2 مليار دولار) من جانب شركات كورية جنوبية في المملكة المتحدة، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنى التحتية".

والأسبوع الماضي قال يون لحكومته "إن الزيارة المرتقبة ستكون بمنزلة نقطة انطلاق لمزيد من ترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين"، وفقا لوسائل إعلام محلية. وشدد على أن هذا التعاون سيتمحور حول العلوم والتكنولوجيا، مع سعي كوريا الجنوبية إلى توسيع الفرص التجارية وسلاسل التوريد للقطاعات الصناعية عالية التقنية.