بعد انتخاب ميلي .. الأسهم الأرجنتينية ترتفع 20 % عند الافتتاح

ارتفعت سوق الأسهم الأرجنتينية بنسبة 20 في المائة عند الافتتاح الثلاثاء، في أول ردّ فعل على الفوز الساحق الذي حققه الرئيس الأرجنتيني المنتخب الليبرالي المتشدد خافيير ميلي.

وبحسب "رويترز" ساهمت في هذا الارتفاع شركة النفط الوطنية "واي بي إف" التي ارتفعت أسهمها بنسبة 34 في المائة بعدما أعلن الرئيس المنتخب أنه سيقوم بخصخصتها في إطار حزمة إصلاحاته.

الإثنين، ارتفعت أسهم "واي بي إف" المدرجة في وول ستريت بنسبة 40 في المائة عند الإغلاق.

وكان يوم الإثنين - اليوم التالي للانتخابات - عطلة رسمية في الأرجنتين، ما أدى إلى تأخير رد فعل السوق.

وقال ميلي (53 عاما)، وهو اقتصادي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، في خطاب الفوز الذي ألقاه مساء الأحد "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة إعمار الأرجنتين"، محذرا من أنه لن تكون هناك أنصاف حلول.

وتعهد ميلي التخلي عن عملة البيزو لصالح الدولار الأمريكي وإغلاق البنك المركزي الذي اتهمه بطباعة النقود بشكل كبير لتمويل الإنفاق الحكومي الزائد، في محاولة لوقف التضخم.

وتشهد الأرجنتين واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم (143 في المائة على أساس سنوي) فيما قيمة البيزو مستمرة في الانخفاض.

وقال خلال حملته الانتخابية إنه سيتخلص من نحو عشر وزارات، من بين مقترحات أخرى مثيرة للجدل.

وتحبس الأرجنتين حاليا أنفاسها بانتظار ما سينفذه عندما يتولى منصبه في العاشر من ديسمبر، وخصوصا أن سلطته التشريعية محدودة.