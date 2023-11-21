تحركات محدودة للأسهم الأوروبية وسط خسائر في القطاع المالي بددت مكاسب التعدين

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم تحركا محدودا وسط تراجع في القطاع المالي بدد مكاسب أسهم شركات التعدين، في حين يواصل المستثمرون البحث عن أدلة تدعم التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى انتهت من رفع أسعار الفائدة.

وبسحب "رويترز" صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، ومع تراجع مؤشر البنوك 0.6 في المائة، ارتفع مؤشر أسهم شركات التعدين 0.8 في المائة مدعوما بزيادة أسعار المعادن.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير والمقرر نشره في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية تصدر سهم شركة سونوفا السويسرية لصناعة أجهزة المساعدة السمعية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بارتفاعه 6.4 في المائة مدعوما بنتائج الشركة.

وصعد سهم راينميتال 5.2 في المائة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية عن استراتيجيتها لعام 2026.

وفي الوقت نفسه هبط سهم مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 في المائة بعد أن باعت إيطاليا حصة تبلغ 25 في المائة في البنك الذي حصل على مساعدة لإنقاذه.