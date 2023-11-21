البنك المركزي الصيني يضخ 319 مليار يوان في النظام المصرفي 

​​​​​​​ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء 319 مليار يوان (44.7 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، بعد أن ضخ 205 مليارات يوان (28.6 مليار دولار) وفقا لآلية أمس نفسها.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

يأتي ذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني أمس على معدلات الاقراض الرئيسة دون تغيير، حيث إن أي تخفيف إضافي يمكن أن يضعف العملة المحلية. وأبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيس على الإقراض لمدة عام عند 3.45 في المائة. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيس بواقع عشر نقاط أساسية في أغسطس الماضي.

كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس على الإقراض لمدة خمسة أعوام، الذي يعد المؤشر الرئيس على معدلات الرهن العقاري، عند 4.2 في المائة للمرة الخامسة على التوالي. ومن المتوقع بصورة كبيرة أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو وهو نحو 5 في المائة.