مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في موريتانيا و توغو

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة روصو بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر 2023.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 1.245 حالة، وإجراء 40 عملية جراحية، إلى جانب صرف 611 دواء.

فيما دشن المركز، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة لومي عاصمة توغو، وذلك خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر 2023.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على مرضى العيون وإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء لمن يحتاجها، إلى جانب صرف نظارات طبية.

ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.

