تراجع الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما 51.04 نقطة أو 0.15 في المائة ليصل إلى 33337 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة (11:30) صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش) .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.41 نقطة، أو 0.35 في المائة، ليصل إلى 2364.19 نقطة.