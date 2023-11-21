"ناسداك" يقفز 1% ويقود مكاسب "وول ستريت"

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم وقاد المؤشر ناسداك المكاسب مدعوما بصعود أسهم شركة مايكروسوفت، فيما أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى دعم الأسواق.

وتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات مكاسب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، مدعوما بارتفاع أسهم مايكروسوفت التي لامست مستوى قياسيا مرتفعا.

وبحسب "رويترز"، أغلق ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 34.03 نقطة أو 0.75 في المائة إلى 4548.05 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 159.05 نقطة أو 1.13 في المائة إلى 14284.53 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 203.76 نقطة أو 0.60 في المائة إلى 35155.75 نقطة.