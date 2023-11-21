النفط يصعد 2% إلى 82.3 دولار

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة اليوم قبل اجتماع الدول الأعضاء لأوبك+ أوائل الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار بما يعادل 2.1 في المائة إلى 82.32 دولار للبرميل.

وحل أجل عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق ديسمبر عند 77.60 دولار، بزيادة 1.71 دولار أو 2.3 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطا 2.39 دولارا إلى 77.83 دولار بزيادة 1.8 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض الخامان القياسيان لأربعة أسابيع متتالية، لكنهما عاودا الانتعاش يوم الجمعة، ليتحدد سعر التسوية عند ارتفاع أربعة في المائة وسط جني أرباح.

كما انخفضت أسعار النفط 20 في المائة تقريبا منذ أواخر سبتمبر، إذ ظل إنتاج الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عند مستويات غير مسبوقة، بينما هناك قلق في السوق بشأن نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأكبر للنفط.