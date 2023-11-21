حين يخون الأوفياء

من أبشع المشاعر الإنسانية التي قد يعيشها الإنسان هي شعوره بالخيانة، والخيانة فعل قائم على انتهاك الثقة وتدمير الأمانة، تعقبه مشاعر سلبية مؤلمة كالصدمة والحزن والإحساس بالخذلان والاستغفال، وكل ذلك من شأنه تدمير الطرف الذي تمت خيانته سواء كان زوجا أو زوجة أو صديقا أو زميل عمل أو أيا كان. الإشكالية ليست في الخيانة في حد ذاتها بل في عدم توقعها إطلاقا من شخص بعينه، أي علاقة إنسانية مهما رأى أطرافها أنها كاملة فهي حتما ناقصة، لكن الثقة المطلقة والمثالية ورفع سقف التوقعات هي من يضفي عليها تلك النظرة الكمالية المتطرفة. في تلك المكالمة التي استمعت فيها لزوجة خانها زوجها وهي تتحدث بصوت مرتعش وشهقات متتالية، كردة فعل طبيعية لامرأة عاشت على الحلوة والمرة مع زوج تشاركت الحياة معه خطوة بخطوة بجميع مواقفها ولحظاتها الجميلة والمؤلمة، ثم اكتشفت في النهاية أنه متزوج وعنده بنت، حكاية متكررة في كل مكان وزمان حتى أصبحنا نتعامل مع شخوصها بشفقة ثم نبدأ في إلقاء اللوم على الزوجة التي وثقت بزوجها بشكل مطلق، ثم ننسى الأمر حتى نسمع قصة أخرى مشابهة فنصاب بالبرود ونسأم من الأمر كله، وكأنه لا يعنينا فقد اعتدنا أمر تلك الخيانات حتى مللنا.

لا أدري لم يشعر البعض بأن مثل هذه القصص هم بمنأى عنها؟ ولا يمكن أن تحدث لهم حتى إذا وقع الأمر وعاشوا الصدمة والألم وانهاروا نفسيا، هنا يبدأون في الحرص على انتقاء من حولهم وعدم رفع سقف توقعاتهم وعدم الانصهار التام مع الطرف الآخر.

ليس مطلوبا منك أن تكون شكاكا أو سيئ الظن أو انعزاليا لا تثق بأحد، لكن في المقابل كن عقلانيا في التعاطي مع من حولك ولا تكن مندفعا في مشاعرك وعطائك وتضحياتك في أي علاقة أيا كان نوعها، ولا تقم بتسخير وقتك وجهدك وصحتك إلى تلك الدرجة التي تكلف فيها نفسك فوق طاقتها من أجل زوج أو ولد أو صديق، ولا تخجل من توثيق الأمور المالية حتى لا تكن خسارتك مضاعفة، ودوما اجعل سقف توقعاتك متوسطا في علاقاتك بحيث لا تصبح إحدى ضحايا حصان طروادة بشكل مباغت، فتنهزم في عز احتفالك بانتصاراتك وهنا يكون الوجع مريرا ومضاعفا ومؤلما.

وخزة

يقول جابرييل جارسيا ماركيز: "الخيانة كالسم، تدخل تدريجيا وتفسد الجسم والروح".

أولئك الخائنون الذين ظنناهم أوفياء أفسدوا جمال الحياة، لكن الحقيقة هي أننا نحن من ساعدناهم على ذلك حين منحناهم ثقة لا يستحقونها!