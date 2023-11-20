إقامة النسخة الرابعة من "طواف العلا" من 30 يناير وحتى 3 فبراير

أعلنت وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، عن استضافة منافسات النسخة الرابعة من سباقات الدراجات الهوائية، تحت مسمى "طواف العلا"، الذي سيقام في محافظة العلا، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير 2024، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد الدولي للدراجات "UCI".

وجرت مراسم توقيع اتفاقية الاستضافة، بين الهيئة الملكية للعلا، ممثلة برئيس السياحة فيليب جونز، والاتحاد السعودي للدراجات، ممثلاً برئيس مجلس الإدارة عبدالله الوثلان، وبحضور مدير عام الفعاليات بالوزارة مي الهلابي.

ويشارك في سباق "طواف العلا" في هذه النسخة نحو 119 دراجاً، يمثلون 17 فريقاً حول العالم، من بينها: فريق الجولة العالمية، وفريق القارات، إضافة إلى أبرز المواهب السعودية، في حين يتكون السباق من خمس مراحل، تمتد على مسافة 816.7 كم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "نسعد اليوم بالإعلان عن إطلاق سباق "طواف العلا"، وهو ما يجسد اهتمام قيادتنا، والدعم السخي من ولي العهد، الذي أسهم بصورة مباشرة في تغيير خارطة الرياضة في المملكة؛ لتصبح موطنا ومركزا عالميا مهما لاحتضان الأحداث والفعاليات الرياضية المتنوعة".

وتطلع إلى إقامة نسخة أكثر تميزاً وتشويقا من هذا السباق، على أرض العلا التي تزخر بإرث تاريخي كبير، وتضاريس طبيعية رائعة، تجعل منها وجهةً مثالية لرياضة الدراجات في المملكة، واسماً مستقبلياً لاحتضان أكبر الفعاليات العالمية في هذا المجال.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات على ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعمٍ غير محدود من القيادة الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية"، مشيرا إلى أن توقيع المذكرة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يعدّ خطوة أساسية، تتماشى مع أهداف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للدراجات، التي سيكون لها أثر في تعزيز مستهدفات رؤية 2030؛ لتصبح المملكة وجهة رئيسية للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة كبرى البطولات العالمية، كما أن إقامة هذا السباق في محافظة العلا للمرة الثالثة على التوالي، يعود إلى تمتعها بموقع جغرافي مميز، وطبيعة خلابة، ومسارات سباق وضعت وفق معايير عالمية".

من جانبه، أوضح رئيس السياحة في الهيئة الملكية للعلا، أنه جرى العمل على تطوير هذه النسخة من "طواف العلا"، من خلال استقبال نخبة الفرق في جولة آسيا UCI عبر خمس مراحل؛ لإبراز أفضل ما تحتضنه العلا كوجهة رياضية استثنائية، مشيراً إلى قرب افتتاح مسار الدراجات الجديد، الذي يبلغ طوله 45 كيلومترًا لراكبي الدراجات، الذي سيكون أحد المسارات المحاطة بأجمل التضاريس الطبيعية في العالم، مبيناً أن العلا تمتلك الإمكانات لتصبح مقراً رئيساً لرياضة الدراجات في السعودية، والتي تأتي في قائمة أسرع الرياضات نموًّا على مستوى المملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة A.S.O يان لو مونر، أن الدراجون سينطلقون خلال سباق "طواف العلا" في رحلة ممتعة، سيشاهدون خلالها واحداً من أروع المواقع الجغرافية الطبيعية الخلابة، ومواقع أثرية لا مثيل لها، تزخر بإرث تاريخي كبير وتاريخ يرجع إلى آلاف السنين بصفتها ملتقى الحضارات، كما تتمتع المنطقة بمزايا مثالية بامتلاكها العناصر اللازمة كافة لتنظيم سباق عالمي المستوى، نظير مساراتها الصعبة وتحدي صعود تلالها المتنوعة، والتي تعد بسباق مثير ومذهل؛ سواء من الناحية الرياضية أو البصرية".