خام برنت يرتفع بأكثر من 2 % متجاوزا 82 دولارا للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2 في المائة، أو ما يعادل دولارين للبرميل، اليوم وسط توقعات بتخفيض مجموعة أوبك+ الإمدادات على نحو أكبر في الأسابيع المقبلة.

وبحلول الساعة 1539 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين إلى 82.61 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار بما يعادل 2.17 في المائة إلى 77.54 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز" ينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطا 1.79 دولار إلى 77.54 دولار للبرميل.

وسجل العقدان ارتفاعا 4 في المائة عند التسوية يوم الجمعة بعد أن أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز بأن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومنهم روسيا، تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها في 26 نوفمبر الجاري.

ويراقب المستثمرون أيضا احتمال تعطل إمدادات نفط خام من روسيا بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.

ورفعت موسكو يوم الجمعة الحظر على صادرات البنزين ما قد يزيد من الإمدادات العالمية من وقود السيارات. ويأتي ذلك بعد أن ألغت روسيا معظم القيود على صادرات الديزل الشهر الماضي.