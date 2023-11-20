"زين السعودية" تبيع حصتها  في "لتيس الذهبية" لصندوق الاستثمارات مقابل 726 مليون ريال

أعلنت "زين السعودية" عن بيع الحصة المملوكة لها في شركة "لتيس الذهبية" والبالغة 20% من رأسمال لتيس الذهبية لصالح صندوق الاستثمارات العامة. وتبلغ قيمة الصفقة 726 مليون ريال.

ويتركز النشاط الرئيسي لشركة لتيس الذهبية للاستثمار "لتيس الذهبية" في تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

ويبلغ بيان القيمة الدفترية للأصل 605 مليون ريال.

وتتوقع الشركة أن ينعكس أثر الصفقة على عملياتها عبر تحقيق 121 مليون ريال صافي ربح.

ستستخدم زين السعودية المتحصلات الناتجة عن بيع الحصة المتبقية من رأسمال لتيس الذهبية والبالغة 20٪ لتعظيم العائد على مساهميها وذلك من خلال مزيج من تمويل استثماراتها وأعمالها الأساسية.

وحرصا على الشفافية في الإفصاح، ترغب "زين السعودية" توضيح بأن قرار مجلس الإدارة للموافقة على عرض صندوق الاستثمارات العامة كان بالإجماع، بعد استثناء كل من: الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ورائد السيف (عضو مجلس إدارة سابق)، وهشام عطار (عضو مجلس إدارة سابق) وسعود البواردي من التصويت على العرض، وذلك لكونهم أطراف ذوي علاقة.

حيث يشغل الأمير نايف منصب رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة, والتي تملك حاليا حصة 10% من رأسمال لتيس الذهبية، ويعمل هشام عطار حينها لدى صندوق الاستثمارات العامة، ويعمل رائد السيف حينها لدى شركة سلطان القابضة، كما يعمل سعود البواردي لدى شركة المتحدة، والتي للأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز مصلحة فيها، حيث يملك حصة 10% من رأسمال لتيس الذهبية.