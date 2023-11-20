"الثقافة" وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة تنفذان دراسات لتسليط الضوء على الاستثمار في الثقافة

نفذت وزارة الثقافة مشروعا مشتركا بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال لتسليط الضوء على الاستثمار في الثقافة لثمان جهات. تعد هذه الجهات أمثلة ناجحة في القطاع الثقافي، حيث تقدم أفكارا قيمة ومفيدة. وتدرس دراسات الحالة الممارسات في القطاع الثقافي في المملكة، وتسلط الضوء على الوضع الحالي وإمكانات الاستثمار في المستقبل، وتعرض وجهات نظر مختلفة داخل القطاعات الثقافية الفرعية.

تتضمن دراسات الحالة لهذه لجهات أفرادا ومنظمات ناجحة في القطاع الثقافي لديهم موهبة استثنائية وسخروا الموارد اللازمة للآخرين لتطوير مهاراتهم. وقد اكتسبت هذه الجهات شهرة دولية بفضل أعمالها وأصبحت نماذج لتحقيق النجاح المستدام في القطاع الثقافي. ومن خلال إنشاء أعمال تجارية مستقلة، وتوفير لفرص العمل، وتعزيز النشاط الثقافي، ستسهم هذه الجهات في تحقيق رؤية المملكة 2030 عن طريق تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، وتعد هذه الجهات أمثلة بارزة لأفراد ومجموعات حولوا شغفهم ومهاراتهم إلى أعمال ناجحة تنمو وتتطور باستدامة، مع القدرة على مواجهة تحديات ومخاطر القطاع الخاص المختلفة لتصبح جهات ذائعة الصيت.

تغطي الدراسات مجموعة متنوعة من القطاعات الثقافية، بما فيها الفنون البصرية، والأزياء، والأفلام، والأدب والنشر والترجمة. وتمثل دراستان منهما رؤية شاملة عن الثقافة.