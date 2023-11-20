أمير قطر يبحث مع الأمير تركي بن محمد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في قصر لوسيل بالدوحة، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل، لأمير دولة قطر ، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فيما حمل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد ، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.