167 بنكا للطعام وتكلفة المعيشة تضع الانتخابات الهولندية في الميزان

علب السمك، ومرطبانات صلصة المعكرونة، وأكياس الفاصوليا مكدسة في صناديق زرقاء يتم حفظ اللحوم ومنتجات الألبان والخبز باردا في ثلاجة كبيرة في هذه المدينة الهولندية الثرية. الإمدادات متاحة لإطعام الفقراء الجدد في واحدة من أغنى الدول في العالم.

تصطف الأسر المحتاجة للحصول على مساعدات مجانية في بنوك الطعام في جميع أنحاء هولندا، ما يسلط الضوء على كيفية تجذر الفقر حتى في أسر الطبقة المتوسطة الدنيا، ولماذا أصبح التصدي له موضوعا رئيسا في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وقال روب كويبرز، وهو موظف حكومي كبير متقاعد ( 70 عاما) ورئيس بنك الطعام المحلي في لايدسندام-فوربورج، على بعد مسافة قصيرة بالدراجة: "إذا ساءت الأمور، "فإن الأمر يصبح حقا فضيحة للمجتمع". البرلمان في لاهاي.

أزمة تكلفة المعيشة، والنقص المزمن في الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة، والقيود المفروضة على الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، اجتمعت لتصبح معروفة بالعنوان الشامل "أمن الوجود" في الحملات الانتخابية، وهو موضوع تعالجه جميع الأحزاب. في برامجهم الانتخابية

"لفترة طويلة، كان لدينا أشخاص يعيشون في فقر، لكن هذه كانت دائما، نسبيا، مجموعة أصغر ومجموعة هامشية تماما، والآن انتشر هذا إلى الطبقة المتوسطة الدنيا. واعتقد أن هذا هو السبب وراء ذلك". قال موريس كرول، أستاذ علم الاجتماع في جامعة فريجي أمستردام: “نحن نتحدث كثيرا عن هذا الأمر الآن”.

وأضاف: "كان هذا دائما موضوعا تضعه الأحزاب التقدمية أو اليسارية على جدول الأعمال". "لكنك ترى الآن أن أحزاب اليمين الشعبوية وحزب الوسط يضعون هذا الأمر على جدول الأعمال أيضا بشكل كبير وفقا لـ"أب".

ويتجسد هذا "الحزب الوسطي" الوسطي في بيتر أومتزجت، الديمقراطي المسيحي السابق الذي أسس العقد الاجتماعي الجديد خلال الصيف. وقد حققت استطلاعات الرأي بالفعل ارتفاعا كبيرا لدرجة أنها ستلعب دورا رئيسا في محادثات الائتلاف بمجرد فرز الأصوات. وبعد أعوام من الحملات الانتخابية نيابة عن أفراد المجتمع المهمشين والكشف عن فضائح حكومية، أصبحت معالجة الفقر أحد موضوعين حملته الرئيسين.

وقال للصحافيين في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية: "هناك قائمة طويلة من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها لتحدي أزمة تكلفة المعيشة هذه". وجاء في بيان حزبه: "سنجعل ضروريات الحياة الأساسية في متناول الجميع"، مع اتخاذ تدابير بما في ذلك إصلاح قواعد الضرائب والرعاية الاجتماعية لمنح الناس مزيد من الدخل المتاح.

كما تعهد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته - والذي ينظر إليه تقليديا على أنه حزب للأثرياء وداعم لاقتصاد السوق الحر - بالمساعدة.

وتعهد بيان الحزب: "للتأكد من أن الأشخاص الذين يعملون بدوام كامل يمكنهم تغطية نفقاتهم، سنرفع الحد الأدنى للأجور. ولمعالجة فقر الأطفال، سنقدم دعما مستهدفا للأسر التي لديها أطفال".

وفي تسليط الضوء على كيفية تجاوز هذه القضية للخطوط الحزبية التقليدية، تقترح كتلة من حزبين من يسار الوسط بقيادة فرانس تيمرمانز، المسؤول السابق عن المناخ في الاتحاد الأوروبي، بعض الحلول نفسها. وتدعو إلى رفع الحد الأدنى للأجور الهولندي إلى 16 يورو (17.40 دولار) في الساعة. بالنسبة للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، الحد الأدنى الحالي هو 12.79 يورو مقابل 36 ساعة عمل في الأسبوع.

وبالنسبة لبعض العمال وغيرهم ممن يعيشون على إعانات الرعاية الاجتماعية، فإن هذا لا يكفي.

وتقول المنظمة الوطنية الشاملة لـ 176 بنك طعام هولندي إنها تخدم ما مجموعه 38 ألف أسرة - 100 ألف شخص - كل أسبوع، وأن 1.2 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. وهذا الرقم انخفض قليلا عما كان عليه قبل عام عندما كان التضخم يرتفع في هولندا وفي جميع أنحاء العالم.

قبل 18 شهرا فقط، كان لدى بنك الطعام في لايدسندام فوربورج، وهي بلدية يبلغ عدد سكانها نحو 78 ألف نسمة التي احتلت أخيرا المرتبة الخامسة في دراسة استقصائية لأكثر المدن "صالحة للعيش" في هولندا، 140 عميلا. وقد ارتفع هذا الرقم إلى 250 كتكلفة. وقال كويبرز إن أزمة المعيشة اجتاحت جميع أنحاء العالم ولم تستثنى هولندا الثرية، حيث يبلغ عدد هذه الأسر الـ 250 ما يصل إلى 700 شخص.

قد يكون العدد الحقيقي للأشخاص الموجودين على خط الخبز أعلى من ذلك بكثير. ويشرف بنك كويبرز للأغذية في لايدسندام فوربورج على تقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي للأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات الغذائية يمكن أن يكون أعلى مرتين أو ثلاث مرات.

وهو الآن ينتظر ليرى كيف ستنتهي الانتخابات وكوكبة جديدة من الأحزاب توحد قواها لإدارة البلاد.

وقال إن برامج الحزب "مليئة بالكلمات الجميلة وعدد قليل نسبيا من الإجراءات الدقيقة". إنه يراقب ليرى "كيف ستترجم هذه الكلمات الجميلة إلى أفعال ملموسة" بعد الانتخابات.