بنك أبوظبي التجاري يبدأ بيع سندات إضافية من المستوى الأول

حدد بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 8.625 بالمائة لسندات دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 عام، وفقا لوثيقة من أحد البنوك المنظمة للطرح اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين.

وأظهرت الوثيقة أن البنك يخطط لإصدار أداة رأس مال ببيع سندات إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار وبحجم قياسي، ومن المتوقع أن يتم تسعيرها في وقت لاحق من اليوم.

