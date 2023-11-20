"المطاحن الأولى" تعتزم شراء 300 ألف من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

أعلنت شركة المطاحن الأولى عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 300,000 سهم وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

سيتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة جميع شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.