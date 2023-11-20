تيسنكروب ستيل تطلق مشروعا بقيمة 800 مليون يورو لتطوير مجمع مصانع الصلب الخام

تطلق شركة تيسنكروب ستيل أكبر منتج للصلب في ألمانيا اليوم الإثنين مشروعا استثماريا كبيرا لتطوير مجمع معالجة الصلب الخام في مدينة دويسبورج الألمانية. تقدر قيمة المشروع بأكثر من 800 مليون يورو (870 مليون دولار) ويستهدف تحديث منشآت الإنتاج بما في ذلك استبدال خط صب الدرفلة البالغ عمره 20 عاما.

وسيسمح المشروع الجديد بإنتاج ألواح صلب أقل سمكا وأقوى لاستخدامها في صناعة السيارات وصناعات أخرى.

وقالت تيسنكروب إن المشروع يمثل أكبر استثمار لها في مجمع بروكهاوزن منذ عقود. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ كل مكونات المشروع بنهاية العام المقبل. وأضافت أن "قطاع الصلب يشدد تركيزه على الريادة في التكنولوجيا والجودة ويرغب في تعزيز مكانته القوية السوق الأوروبية".

