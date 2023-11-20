النفط يرتفع إلى 80.72 دولار

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم لتواصل مكاسبها، وبحلول الساعة (00:12) بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1 في المائة، إلى 80.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات ليسجل 75.97 دولار للبرميل. وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 76.17 دولار للبرميل. وسجل العقدان ارتفاعا 4 في المائة عند التسوية يوم الجمعة بحسب بحسب "رويترز".