إضراب سياسي في بنجلاديش

بنجلاديشيون يصطفون أمام شاحنة لشراء المنتجات الأساسية المدعومة من قبل الحكومة خلال الإضراب الذي استمر 48 ساعة في دكا، بدعوة من حزب المعارضة البنجلاديشي وتحالفه احتجاجا على إعلان الجدول الزمني للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 7 يناير المقبل. "إ ب أ"