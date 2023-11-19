العلا تحتضن بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية اليوم فوز السعودية بإستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 م .

يذكر بأن السعودية قدمت ملف الاستضافة شهر سبتمبر الماضي حيث تستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا الحدث وبإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية.وحظي ملف السعودية باستحسان الاتحاد الدولي للفروسية وأعضاء الجمعية العمومية.

تأتي استضافة السعودية لبطولة العالم للقدرة والتحمل امتداداً للنجاحات التي حققتها الفروسية السعودية في استضافة الاحداث الكبرى حيث تستضيف السعودية شهر ديسمبر المقبل كاس العالم للرماية من على ظهر الخيل بمحافظة العلا وفي شهر ابريل القادم 2024 م تستضيف كاس العالم لقفز الحواجز والترويض بالرياض