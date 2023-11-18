تأسيس 42 ألف شركة جديدة بتمويل أجنبي في الصين خلال 10 أشهر .. ارتفعت 32 %

أظهرت بيانات رسمية في الصين أنه جرى تأسيس 41947 شركة جديدة بتمويل أجنبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ويمثل هذا الرقم زيادة 32.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022 .

وذكرت وزارة التجارة الصينية أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيس الصيني 137.6 مليار دولار، بانخفاض 9.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية 1.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 283.44 مليار يوان، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية في مجال التكنولوجية الفائقة زيادة 9.5 في المائة.