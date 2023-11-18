الاستفادة من الإجازة

توافقت إجازة المدارس مع حالة مطرية وأجواء ساحرة تعم الوطن. دفع الجو الجميل بمزيد من المستفيدين من الإجازة، فمع الأسر التي كانت تنتظر هذه الفرصة للاستمتاع والاستجمام بعد فصل دراسي مضغوط، انضم كثير ممن لا علاقة لهم بالإجازة، كإضافة إلى مستفيدي الاستمتاع بمختلف النشاطات الداخلية والخارجية.

للحق أقول إن أجواء المملكة بعمومها هي الأجمل والأكثر جاذبية هذه الأيام، وهي فرصة للمستثمرين في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والخدمات لتحقيق إيرادات عالية. المهم أن تكون هذه الخدمات والأنشطة معقولة السعر، وفيها الوفرة التي تحقق الدعاية التي تضمن عودة الزبائن في أوقات انخفاض المبيعات.

الذين يحضرون إلى موقع للمرة الأولى أو بعد غياب طال أو قصر سيعيدون حساباتهم عندما يعلمون بأن هناك تحسنا في مستوى الخدمة والاهتمام. ومن نافلة القول أن نؤكد أن الاهتمام هو محور مهم لنشاط الخدمات، فمع التنافس الشديد بين المستثمرين ووجود عدد كبير من البدائل تصبح الابتسامة والقول الحسن مفاتيح مهمة لضمان بقاء العميل وعودته.

تبرز هنا أهمية تطوير الكوادر العاملة في المجال، هناك كليات ومعاهد متخصصة في تأهيل الكوادر وبناء القدرة المحلية في كل المجالات. أركز على هذه النقطة لأنها هي التي يعود إليها كل من تتحدث معه عن أهمية السياحة الداخلية، مع تكرار نوعيات الأنشطة التي يجدها العميل في أغلب الدول، إلا أن المعاملة الحسنة هي التي تضمن العودة. كم من شخص حدثنا عن سفره إلى دولة معينة أسعارها رخيصة جدا وأجواؤها مميزة ومناشطها كثيرة تجذب السائح، إلا أنها تفقد كل عام مزيدا من السياح بسبب تعامل أهلها بصلافة أو فوقية. فإن ارتفع مستوى سوء التعامل ليشمل موظفي الدولة ومن يتوقع منهم حماية السائح فهنا يتحول عدم الرضا عن الخدمة إلى عداء للمنظومة كلها، بل حتى للدولة نفسها.

نحن لا نعاني هذه الإسقاطات والإشكالات التي أضرت بكثير من الدول، الأمران الأهمان لدينا هما الأسعار وجودة الخدمات، وقد علقت عليهما هنا. وللعلم فإن هذين العنصرين قابلان للتغيير بحكم الوفرة التي ذكرت، فعندما تتوافر البدائل سيكون من المهم لكل المستثمرين النظر في مكونات ما يستثمرون فيه وعمل الدراسات التي ستعيدهم إلى مفهومي السعر والجودة. ستكون الإجازة فرصة للجميع للتعرف على مكامن القوة والضعف فيما يحصلون عليه من خدمات، وفرصة المستثمرين لتحفيز العملاء لزيارتهم في مقبل الأيام.