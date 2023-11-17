لانتهاكات مالية .. حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حسم عشر نقاط من رصيد إيفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري.

وأحال الدوري الإنجليزي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022 وكشف النادي في بيانه أنه ينوي استئناف العقوبة.

وقال الدوري الإنجليزي في بيان "اعترف النادي بأنه انتهك معايير القواعد المالية للفترة المنتهية في موسم 2021/22، لكن مدى الانتهاك بقي موضع خلاف".

ويسمح لأندية النخبة بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه استرليني (127 مليون دولار) كحد أقصى على مدى ثلاثة أعوام أو مواجهة عقوبات، وفقا لـ"الفرنسية".

ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمسة أعوام متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه استرليني خلال تلك الفترة.

كان من الممكن تغريم إيفرتون أو فرض حظر على الانتقالات، لكن رابطة الدوري أكدت عقوبة حسم النقاط وهي الأقصى في تاريخ برميرليج والتي ستشهد تراجع فريق المدرب شون دايش إلى المركز الـ19 في الترتيب العام، بفارق الأهداف فقط عن بيرنلي متذيل الترتيب.

من جهته، قال إيفرتون في بيانه "يعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق".

وتابع "يؤكد إيفرتون أنه كان منفتحا وشفافا في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنجليزي وأنه احترم دائما نزاهة العملية".

وأضاف "لا يعترف النادي بالنتيجة التي فشلت في ترجمة أقصى قدر من حسن النية، إن قسوة وشدة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليست انعكاسا عادلا أو معقولا للأدلة المقدمة".