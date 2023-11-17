2.7 مليار ريال مبيعات صيدليات 5 شركات رعاية صحية مدرجة .. ارتفعت 22%

حققت خمس شركات رعاية صحية مدرجة، إيرادات قياسية خلال الربع الثالث قاربت 5.1 مليار ريال بنمو 21 في المائة، كأعلى نمو في تسعة فصول، ما دفعها إلى تسجيل إيرادات قرب 14 مليار ريال خلال تسعة أشهر من العام الجاري.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مالية أولية للشركات، جاءت إيرادات الأشهر التسعة من قطاعين رئيسين، هما الخدمات الطبية وكذلك مبيعات الصيدليات، إذ بلغت للأول 11.2 مليار ريال، بينما للثاني 2.7 مليار ريال.

ونمت مبيعات قطاع "الصيدليات" خلال الفترة 22 في المائة ما رفع مساهمته من إجمالي إيرادات الرعاية الصحية إلى نحو 20 في المائة مقارنة بنحو 19 في المائة للفترة نفسها من عام 2022، مقابل نمو الخدمات الطبية 16 في المائة.

وحققت خمس شركات تعمل في مجال الرعاية الصحية، مجمل ربح من قطاع الصيدليات بلغ 510.5 مليون ريال بهامش بلغ 19 في المائة، علما بأن التقرير لم يشمل شركة "رعاية" التي أوضحت أن عملياتها تتكون بشكل أساس من قطاع خدمات المستشفيات فقط.

وبحسب اعتماد كل شركة صحية على قطاع الصيدليات، فإن كلا من "دله" و"الحبيب" الأكثر اعتمادا بنحو 27 و21 في المائة من الإيرادات، فيما تشكل لدى "السعودي الألماني" و"المواساة" 13 و14.3 في المائة على الترتيب، كأقل الشركات.

في المقابل، حققت "دله الصحية" أعلى نمو في إيرادات الأدوية بنحو 40 في المائة لتبلغ 574.9 مليون ريال، تلتها "المواساة" بنحو 21 في المائة لتصل إلى 276.4 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية